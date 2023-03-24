稱要準備好與中國對抗　國防部促批8420億美元預算

美國國防部長奧斯汀和參謀長聯席會議主席米利周四（23日）出席眾議院撥款委員會聽證會時表示，美國軍方必須為可能與中國發生的對抗作好準備，敦促國會批准國防部提出的下年度8,420億美元（約6.43萬億港元）預算。

奧斯汀表示，今次預算是戰略主導，是基於美中戰略競爭的嚴重性而提出；提到高超音速等新技術的預算增幅時，奧斯汀表示計劃斥資超過90億美元（約702億港元）以增強在太平洋地區的軍事能力並保衞盟友，此金額比去年增加40%。他又提到，中國和俄羅斯這兩個核大國加強的結盟、中方在烏克蘭戰爭期間向俄方示好「令人不安」，美國雖尚未看到中國向俄羅斯提供武器，但如果發生，衝突將會延長，且肯定會擴大，甚至可能擴展至全球。

米利則稱，中國的行動「正走上與鄰國發生對抗和潛在衝突的道路，可能也包括美國」。他表示，阻止和準備戰爭的費用非常昂貴，但不及打一場戰爭那麼昂貴；今次的國防預算可防止戰爭，並讓美國準備好在必要時戰鬥。國防部必須繼續將部隊現代化，確保準備好在有需要時作戰，並有責任確保美軍任何時候都始終保持第一，以威懾中國。他又說，美軍現在的作戰準備率比很多年來都高，超過60%的現役部隊目前處於最高戰備狀態，可以在少於30天內部署到戰鬥中，有10%更可以在96小時內部署。米利警告，若國會不能及時通過預算，那麼這些成果就會付之東流，因為這會立即影響到培訓。