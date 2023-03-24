俄軍戰機掠過敍利亞美軍基地　美國斥違反協議

美國全國廣播公司周三（22日）報道，掛載武器的俄軍戰機本月幾乎每天飛越敍利亞美軍基地上空，違反4年前美俄訂下的協議，令局勢有升級風險。有美軍軍官批評俄軍行為，或影響美國及盟友打擊回教極端組織「伊斯蘭國」，俄羅斯駐華盛頓大使館拒絕評論報道。

美國中央空軍司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）稱，俄軍戰機本月25次飛過阿爾坦夫美軍基地上空，而上月為零次，1月則有14次。他指出，次數出現可觀增長，按照趨勢將翻倍增長。俄軍戰機在不足1,600米上空掠過，當時基地地面有美軍部隊，格林克維奇形容情況令人不安。參與任務的俄軍軍機包括蘇34戰鬥轟炸機，部分掛載空對空武器及空對地彈藥，包括雷達制導和熱追蹤導彈，以及炸彈。

格林克維奇認為事件會增加誤判風險，考慮到黑海上空美軍MQ9無人機事件，飛越美軍基地上空並非專業空軍的行為。他又指，美軍透過化解衝突熱線抗議，但無法改變俄軍行為。俄方在電話中表明，不承認阿爾坦夫基地上空是美國空域。美俄在2019年制訂規則，雙方同意武裝軍機不得飛過彼此地面陣地。格林克維奇強調美軍仍然遵守遠離俄軍地面部隊規定，但俄軍不但發起挑釁，更有意放棄協定。