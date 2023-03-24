A10攻擊機駐中東　美國抽調先進戰機抗中俄

《華爾街日報》周四（22日）報道，美國國防部計劃於4月以舊式A10攻擊機換防，把更先進戰機從中東移防太平洋和歐洲，震懾中國及俄羅斯。美國國防部發言人賴德拒絕透露詳情，強調美軍全球兵力以動態方式管理，國防部長根據軍隊及國家安全利益的威脅作出決定。

美軍正向大國競爭新時代轉型，縮減在中東兵力部署，包括海軍及地面部隊。美國國防部高官透露，中央司令部決定在轄區內保留兩個半中隊戰機。由於美國國防部的重點是中國，並關注俄羅斯正侵略烏克蘭，認為沒有足夠戰機實現目標，美國空軍於是提議坦克殺手A10進駐中東。根據新計劃，一個A10中隊將與F15E及F16戰機各一個中隊，一起駐紮中東，一個中隊約12架飛機。

計劃引起部分美國國防圈人士不滿，因為空軍推動逐步淘汰A10，為其他新計劃騰出資金。有人批評40年歷史的A10太脆弱及速度太慢，無法對抗日益增長的中國軍力。但有專家認為，A10仍可在中東發揮作用，包括對付輕武裝民兵或伊朗海軍艦艇，讓美軍把先進的多用途戰機轉移到太平洋和歐洲。除了A10，美軍2至3艘艦艇會常駐中東，但不是航空母艦。

此外，美國陸軍將在中東保留兩個愛國者防空導彈營，在伊拉克、敍利亞分別駐守2,500人及900人，以打擊回教極端組織「伊斯蘭國」，整個中東的美軍規模超過3萬人。美國國防部文官去年建議大幅削減部署在中東的愛國者導彈及海軍部隊，惟中央司令部司令庫里拉在給予參謀席聯席會議主席米利的機密備忘錄反對，國防部長奧斯汀遂決定維持目前兵力水平。