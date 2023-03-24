布林肯：必須行動結束TikTok對美安全威脅

美國國務卿布林肯周四（23日）出席眾議院外交事務委員會聽證會時重申，中國短片分享平台抖音國際版TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動結束此情況。他沒有明言華府會否全面禁止使用TikTok，只稱有不同方法，而國務院已禁止該部門設備使用TikTok。

此外，布林肯提及阿富汗問題，透露國務院與約175名在阿富汗的美國公民保持聯繫，計劃協助其中44人離開當地，並正在確保數名遭塔利班政府拘留的美國公民獲得自由。眾議院外交關係委員會主席麥考爾則要求布林肯於下周一（27日）的最後期限前，提交與美軍從阿富汗撤走有關的重要文件，包括撤軍行動報告、時任美國駐阿富汗大使館外交官撰寫的內部電報等，否則會向布林肯發出傳票。

另一方面，美國總統拜登早前簽署落實今年預算法案，包括向烏克蘭提供450億美元（約3,510億港元）緊急援助，並提供380億美元（約2,964億港元）協助重建。布林肯表示，預算將維持美國對烏克蘭的安全、經濟、能源及人道主義支持，強調會在2024年繼續支持基輔。