美警惕俄向華提供高濃縮鈾　助擴大核武庫

日本傳媒周五（24日）報道，美國拜登政府愈加警惕俄羅斯提供高濃縮鈾支援中國發展核武的可能性。

報道指，華府的新疑慮源於中俄的核子合作，美媒上月底公開英國智庫報告顯示，去年9月至12月俄羅斯向中國出口大批高濃縮鈾，這批鈾是應用在福建省一個將於今年投入使用的快中子增殖反應堆。負責太空和核子政策的美國助理防長普倫普（John Plump）本月初表明，中俄在核子領域合作很令人不安，他們可能有討論點，但無可否認增殖反應堆是鈈的事實，而鈈是用於武器的。普倫普警告，俄羅斯提供濃縮鈾可能導致中國擴大其核武庫。

美國國務院一名高官向日媒指出，負責任的擁核國不應該在不了解升級潛力、破壞穩定的性質及這種轉移的後果下，向中國的核計劃提供裂變材料。他還透露，美國在與中國就核能力問題建立對話方面幾乎沒有取得任何進展，呼籲北京提高其核計劃的透明度。早前，美國眾議院情報委員會主席特納等人去信白宮國家安全顧問沙利文，警告中俄的核子合作遠超民生項目，華府應動用所有工具阻止中俄的危險合作。