中菲副外長會晤　菲將抗議華在南海進犯行為

正訪問菲律賓的中國外交部副部長孫衞東周五（24日）與菲律賓副外長拉扎羅就南海問題舉行雙邊會談，拉扎羅指出兩國領導人同意海上問題應透過外交和對話解決，永不利用脅迫及威嚇手段。孫衞東則指，海上問題是中菲關係不能忽視的重要部分。菲律賓官員透露，菲方在會面期間將向中方抗議中國在南海的進犯行為。

周五的會談開始前，拉扎羅和孫衞東分別向記者講話，孫衞東還指出中菲過往透過友好對話和諮詢，普遍管理及有效處理海上事宜的分歧，兩國亦加強了實質合作和互信，不應讓任何特定分歧定義中菲關係，或讓某些紛爭妨礙整體合作，需循友好諮詢恰當地解決問題。菲律賓官員表示，菲方將向中方提及南海爭議海域發生的數件事故，包括一艘中國海警船於2月6日以軍用級激光照射菲律賓海岸防衞隊艦隻，導致菲方船員一度失明。

孫衞東周四（23日）已與菲律賓外長馬納羅會面，孫衞東表示在國際及地區局勢經歷深刻和複雜改變之際，中菲需落實兩國領導人達成的重要戰略共識，深化政治互信，專注務實合作，持續把南海問題置於雙邊關係的合適位置。馬納羅指，南海問題不應主導中菲關係，菲方準備好與中方緊密溝通協調，適當地管控紛爭和延續雙邊關係增長的聲勢。