駐韓美軍薩德系統　首度演練遙距發射

面對北韓導彈威脅日趨嚴峻，美國2017年起在南韓部署的薩德導彈防衞系統，近日首次演練遙距操控發射架，進一步擴大該反導系統的防禦範圍。

駐韓美軍周五（24日）表示，部隊仍然維持「今夜就戰」的戰備狀態水平及提供聯合防禦態勢，保護及捍衞南韓面對任何威脅或敵人。今次薩德系統演練遙距操控發射架，與不久前結束的美韓「自由護盾」聯合軍事演習對接。駐韓美軍去年10月引進遙距操控設備，可以把發射架移至基地外訓練，毋須如以往般必須有線連接地面控制站。

美國國防部發放的訓練照片標註拍攝日期是周日（19日），反對薩德系統的南韓公民團體表示，發射架上周三（15日）移離基地，直至周四（23日）返回。駐韓美軍提到，實現薩德系統行動及能力正常化，令部隊擁有更好的戰備狀態，實施遙距發射為調整防禦範圍提供機會；又重申與南韓國防部維持緊密協調與合作，確保有關行動保護聯軍及南韓人民。

值得留意的是，美國陸軍一年前也對設在關島的薩德系統展開測試，把攔截導彈發射架調離原本的部署地點，分別放置在關島一處偏遠地方及北馬里亞納群島羅塔島。這個功能的最大特點是毋須新增雷達及地面控制站，也能夠操控不在同一地點的發射架；意味只要配備更多的發射架，就可以隨處發射攔截導彈，擴大防禦範圍。

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