美偵察機首赴芬蘭　近距離收集俄情報

芬蘭申請加入北約之際，周四（23日）首次批准盟友在領空執行監視任務，美國偵察機在該國接壤俄羅斯的東部及東南部上空飛行，收集俄方的軍事情報。

根據追蹤飛行動向的網站，美國空軍一架RC135W偵察機當天從英國米登霍爾皇家空軍基地出發，向東飛越英倫海峽後，經荷蘭、德國、波蘭上空向北飛往波羅的海三國，即立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，之後飛越芬蘭灣進入芬蘭領空執行任務。它主要集中在芬蘭東南部領空盤旋，亦一度繼續飛往北方抵達芬蘭中北部地區上空。與此同時，英國皇家空軍一架相同型號的偵察機，在波羅的海三國空域收集情報。

芬蘭軍方表示，與主要國際夥伴在該國領空執行監視飛行，首次行動與美國執行，強調軍事安全形勢或環境最近沒有變化，這是正常的雙邊及多邊合作，旨在發展芬蘭國防軍的互操作性、改善共同狀態意識、加強國防，日後的任務也包括無人機。

RC135W偵察機屬於非常強大的信號情報平台，可以截聽及監控通訊、收集防空雷達及其他信號發射器的詳情。分析指，這架在芬蘭領空飛行的美國RC135W偵察機，可以收集俄羅斯在西北部的軍事活動情報，包括西部軍區總部所在地聖彼得堡。它亦毋須飛往北冰洋，改為在更安全的芬蘭領空，監視俄羅斯海軍在科拉半島的部署。