小鎮教師短缺　少年誓言投身教育回饋家鄉

澳洲新南威爾士省小鎮布羅肯希爾（Broken Hill）地處遍遠，教師紛紛搬往大城市，令學生只能靠自己學習。鎮內一名高中畢業生最近考獲獎學金出城攻讀教育學士，他稱會在畢業後返回家鄉執教，希望以一己力量稍紓教師短缺之苦。

維洛津斯基（Cooper Wielozynski）是今年度鄉郊教育基金會（簡稱CEF）布羅肯希爾的3名獎學金得主之一，現在已搬到學校所在的城市巴瑟斯特（Bathurst）開始大學生活，攻讀他曾討厭的「個人發展、健康和體育」學科。

在維洛津斯基寫給CEF的自我介紹中表示，因教師差不多走光，在中學的最後幾年感到困難，加上餘下的教師很多都訓練不足，他覺得無所適從更一度想退學。幸好其中一位名為布拉德利（Jason Bradley）的老師不放棄教導，維洛津斯基終被感動努力自學，更立志仿傚布拉德利成為中學教師。

維洛津斯基表示，明白很難吸引外面的教師到這不毛之地任敎，與其大家在抱怨不如自己帶頭改變現狀。他更希望在獲得教學資格時，地區教師短缺已成為過去，但一切還要看當地政府之後的走向。