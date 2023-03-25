拜登訪加與杜魯多會面　稱堅定不移支持烏克蘭

中俄元首會面後不久，美國總統拜登周四（23日）出訪加拿大，周五（24日）與加拿大總理杜魯多會面。杜魯多認為俄烏戰事是要優先關注的議題。拜登則相信中國在俄羅斯入侵烏克蘭後，尚未曾交武器給俄羅斯。

拜登與杜魯多當地周五早上舉行雙邊會談，會後並發表聯合聲明。拜登在記者會上表示：「我對中國不掉以輕心。過去3個月以來，我一直聽取消息指中國將提供重要武器給俄羅斯，他們還沒這麼做。這不是說他們不會提供，而是尚未提供。」

聲明指出，美加持久的夥伴關係基於對共享安全、共享繁榮與共享民主價值觀的共同承諾，包括因應氣候變化的重要性以及對人權與法治的長久尊重。聲明譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，並誓言將持續讓俄羅斯付出經濟代價，並在需要時持續堅定不移地支持烏克蘭。聲明又指，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

聲明更指，美加認為中國對國際秩序構成嚴峻的長期挑戰，包括經濟脅迫、非市場政策與實踐，以及侵犯人權等破壞性行為。雖然在氣候變化等具共同利益與中國合作，但仍致力於確保在公平的競爭環境中與中國有效競爭的能力。加拿大與美國也將持續合作，打擊外國對美加社會的干預，以展現雙方共享的民主價值觀。