3個駐敍美軍基地再遇襲　1名美軍受傷

美軍周四（24日）空襲親伊朗組織位於敍利亞的多個據點，報復伊朗無人機當日襲擊敍利亞東部一個以美軍為首的聯軍基地。美國傳媒報道，敍利亞境內周五（24日）再有多個美軍基地遇襲，造成至少1名美軍受傷。美國總統拜登重申，美國不尋求與伊朗衝突，但美方會採取有力行動保護人民，美軍周四的空襲正是這樣。

美國官員向美媒透露，周五再有3次針對駐敍美軍基地的襲擊，其中一個遇襲基地位於東南部代爾祖爾，該處遭受多枚火箭炮襲擊，無美國人傷亡。另一個基地則位於奧馬爾油田附近，據報受導彈攻擊。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）則確認，有10枚火箭炮射向綠村基地。

正訪問加拿大的拜登表示，美軍周四在敍利亞發動一系列軍事打擊行動，針對襲擊美方人員的人，美國不尋求與伊朗衝突，但準備好美國會有力行動保護國民。賴德強調，美軍的空襲行動是按拜登指示執行，目的是發出非常清晰的訊息，展示美軍會認真保護美方人員，若他們受威脅，美軍會快速及果斷地回應。美媒披露，周四遇襲的美軍基地的防空系統不能完全運作，賴德指國防部將進行內部審視，並研究保護美方人員的額外措施。