機長飛行途中突昏迷　休假機師助客機安全降落

美國西南航空公司一架客機近日發生驚險一幕，機長在客機起飛不久後突然暈倒，幸乘客中有一名來自其他航空公司的休假機師挺身而出，令客機安全折返降落。

事發於周三（22日）早上6時半，西南航空編號6013內陸客機從內華達州拉斯維加斯起飛，原前飛往俄亥俄州哥倫布。詎料機長於飛行途中感到胃痛，約5分鐘後昏迷不省人事。約1分鐘後，飛機上有人透過無線電告知地面，指有機組人員出現緊急狀況需要折返。起飛26分鐘後，客機在猶州他上空轉向，於早上8時降落拉斯維加斯。

乘客麥格林奇憶述，機組人員最初廣播詢問機上是否有醫療人員，當時沒有引起恐慌，一名坐在前排的女子自稱是護士。麥格林奇與丈夫坐在後排，因此不知道機長出現異常狀況。機組人員其後再次廣播，指機上出現緊急醫療事故需折發出發地。客機降落拉斯維加斯3小時後再度出發，把乘客送往原定目的地。

西南航空發言人表示，一名其他航空公司的休假機師於事發時進入駕駛艙，協助另一名機師駕駛客機並操作無線電，感謝前者提供支援及協助。機長在飛行期間突然不省人事屬嚴重事故，聯邦航空局將按程序展開調查。