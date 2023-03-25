敍美軍基地遇襲　共和黨狠批拜登軟弱

親伊朗組織攻擊駐守敍利亞的美軍部隊，導致一名美國公民身亡。美國共和黨國會議員隨即批評總統拜登展示軟弱的一面，未能夠威懾美國敵人。

共和黨參議員格雷厄姆表示：「總統拜登與他的國家安全團隊令美國失望，我擔憂（參謀長聯席會議主席）米利將軍及國防部長奧斯汀未能夠證明可以完成任務，為美國提供威懾維持安全。」他認為拜登要為此負上最終責任，指美國遇襲後只能夠作出迅速、強而有力、壓倒性的回應，強調變得強大是應對未來襲擊的最佳威懾。

共和黨參議員柯頓質疑拜登反應太慢，批評對方往往只有在美國人喪失生命後才行動，認為只要回應較早前發生的數十宗伊朗襲擊，就可以預防今次的悲劇。他要求奧斯汀解釋為何沒有針對伊朗採取更多的威懾措施。黨友眾議員沃爾茲在社交網發布圖表，表示拜登就任後涉及伊朗的襲擊增加，又形容拜登對伊朗尋求綏靖政策。

此外，共和黨參議員蘭克福德認為，今次事件進一步確認伊朗革命衞隊及伊朗恐怖主義，仍然在敍利亞及整個中東地區擁有強大勢力，又斥責伊朗政權對地區及全球和平構成威脅。黨友眾議員佩里更暗示拜登，「溺愛」伊朗這個好戰及殺人政權。