反制中俄伊演習　美歐軍艦巡阿拉伯海

中國、俄羅斯、伊朗本月中在阿曼灣舉行海上聯合軍事演習後，美國、西班牙、意大利的軍艦聯合巡邏阿拉伯海，支援航行自由及合法使用海洋。

美國海軍部隊中央司令部周五（24日）表示，神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號聯同西班牙護衞艦雷娜‧蘇菲亞號及意大利護衞艦卡洛‧貝爾加米尼號，周四（23日）至周五參與為期兩天的專業交流，涉及登船程序、船隻航行、訓練，旨在加強互操作性及整合。這次聯合航行在歐盟與美國巡邏國際海域的框架展開，雙方目標是加強海事合作。

資料顯示，美國海軍部隊中央司令部豁區涉及21個國家，還有波斯灣、阿曼灣、紅海、印度洋部分海域，以及三大戰略航道霍爾木茲海峽、曼德海峽、蘇彝士運河。

本月15日至19日，中俄伊三國海軍在阿曼灣展開「安全紐帶－2023」演習，中方派出052D型驅逐艦南寧號，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演練。中國國防部表示，這次演習有助深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願及能力，為地區和平及穩定注入正能量。