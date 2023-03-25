報復敍利亞親伊朗組織　美阻嚇力不足

美國2020年1月3日發動無人機空襲，在伊拉克首都巴格達暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼後，兩國在中東地區的直接及間接衝突愈趨頻繁。分析指，美國報復敍利亞的親伊朗組織固然重要，但不足以阻嚇伊朗勢力收手。

美國中東研究所敍利亞及反恐怖主義與極端主義項目主任利斯特（Charles Lister）表示，除非伊朗明白到美國的報復式空襲將引致無法維持的後果，否則他們及其代理人繼續有關的襲擊行動。他指出，這意味美國總統拜登陷入一個政治難題，是否願意更堅定地擊退伊朗勢力並起到威懾作用，抑或願意接受美軍部隊繼續遇襲。

美國《華爾街日報》發表評論文章，認為美國的威懾能力大幅減弱，伊朗與其追隨勢力正在測試美國在敍利亞及伊拉克的決心，區內的美國人成為目標。雖然美國事後為一名公民死亡作出報復，但伊朗武裝分子顯然不害怕美方的回應。文章認為伊朗及其他敵人判斷美國打算撤離中東，所以他們願意透過造成傷亡加快這個進程。

美國分別在敍利亞及伊拉克部署士兵，阻止回教極端組織「伊斯蘭國」死灰復燃。文章警告，伊朗希望把美國趕出這兩個國家，其武裝勢力到時可以挑戰伊拉克政府軍在國內的主導地位。至於被伊朗視為受保護國的敍利亞，大馬士革政府將鞏固控制並威脅以色列。文章指美國要令敵人感到恐懼，若攻擊美國人將面對致命回應。