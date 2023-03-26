普京宣布在白羅斯部署戰術核武　1990年代以來首次

俄烏戰事膠着之際，俄羅斯總統普京上周六（25日）表示，將在鄰國白羅斯部署戰術核武。這是自從1990年代以來，俄方首次在國外部署這類武器。

普京接受俄羅斯電視台訪問時指，白羅斯總統盧卡申科一直提出在該國部署戰術核武，而這樣做沒有甚麼不尋常，指美國數十年來一直在盟國部署戰術核武。他指，俄白雙方在不違反核不擴散的國際義務下，決定做相同的事。

普京沒有具體說明何時把戰術核武轉移至白羅斯，但就說會由4月3日開始培訓人員，在7月1日前完成在白羅斯境內為戰術核武建造特殊儲存設施的工作，有關核武控制權不會交給白羅斯。另外，普京指俄羅斯擁有應對貧鈾彈的措施，俄羅斯有很多這樣的武器，暫時未有使用。

專家表示，今次決定意義深遠，因為俄方一直自詡不似美國般在國外部署核武，而今次普京這樣做是為了威嚇北約。

1991年前蘇聯解體時，俄羅斯、烏克蘭、白羅斯和哈薩克4個新獨立國家都有核武部署。1992年5月，4國商定所有核武都將以俄羅斯為基地，其他3國隨後於1996年完成核彈頭轉移工作。