新手出戰長途划艇賽　雙姝成功橫越大西洋

在一年一度的「大西洋划艇挑戰賽」，選手要在茫茫大海划艇橫越5,000公里，就算有經驗的人也未必有把握應付。兩名全無划艇經驗的澳洲女子去年組隊參賽，而且完成長達61日的賽程，成為澳洲第一對參加挑戰賽的女性，也是唯一在今年賽事中完賽的澳洲選手。

住在澳洲內陸城市的阿內爾（Rosie Arnel）是這次創舉的發起人，她自從5年前乳癌康復後就想找點挑戰。受一部關於女性穿越太平洋的紀錄片啟發，只有在河上划艇經驗的阿內爾，就拉來完全新手的舊同事勞倫斯（Angela Lawrence）組隊。她們由英國買來出賽用艇「夢想號」開始接受訓練，數年後總算學有所成，但她們並非正規划艇選手，最後還得親自跑到英國主辦挑戰賽的機構，費盡唇舌才能在去年12月12日由西班牙加那利群島啟航。

航程中阿內爾和勞倫斯24小時輪流划船，其餘時間就分段休息吃喝。一路上除經歷日曬雨淋和疲乏飢渴，有時也會有看到鯨魚而興奮的時刻。終於在今年2月11日，她們成功抵達加勒比海島國安提瓜的英吉利港。事後阿內爾在接受訪問時表示，這次冒險令她明白了目標的重要，而勞倫斯則認為這是一次打開新領域的旅程。