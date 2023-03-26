洪都拉斯跟台灣斷交　改與北京建交

洪都拉斯外長雷納上周三（22日）率團訪北京，討論與中國大陸建交事宜，動搖台灣在國際上獲得的外交支持。洪都拉斯外交部於當地時間上周六（25日）（香港時間周日，26日）發布聲明，宣布與台灣斷交。台灣外交部於當日上午9時半召開記者會，亦正式宣布斬斷與洪都拉斯82年的邦誼。大陸官媒其後公布，北京周日與洪都拉斯建立外交關係。

洪都拉斯外交部發表聲明指，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯自即日起結束與台灣的外交關係，並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。台媒指，洪都拉斯駐台大使布爾戈斯（Harold Burgos）上周六已經離台，洪都拉斯留學生亦會依照往例，在這個學期結束之後離開台灣。

台灣外交部長吳釗燮周日上午在記者會表示，洪都拉斯與北京正在開展建交談判，經過溝通無效，為了維護台灣尊嚴，決定自即日起中斷與洪都拉斯的外交關係，撤離大使館、技術團及電力團等相關人員，並要求洪都拉斯關閉其駐台大使館。對於洪都拉斯搶在台灣之前宣布正式斷交，他指台方早前已召回駐洪大使張俊菲，亦看到雷納上周抵達北京，台外交部遂於周日上午作出宣布，但強調與洪方宣布無關。對於自己會否為台洪斷交辭任外交部長，吳釗燮表示不會迴避責任。

吳釗燮指，洪都拉斯執政團隊一直對大陸存有幻想，經過台方努力，台洪雙邊關係曾經一度平穩，但稱大陸對洪都拉斯的利誘未曾停歇，台外交部對相關情報均有掌握，然而洪都拉斯卡斯特羅政府同時向台方要求高達數十億美元的經濟援助，並對台灣和大陸的援助方案進行比價。他批評洪方恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息，對台政府造成傷害。

吳釗燮表示，去年洪方提出要求台提供金錢，分別是興建醫院4,500萬美元（約3.51億港元）、水壩3億美元（約23.4億港元）和負擔其20億美元（約156億港元）國債，今年3月洪外長再來信，要求將總金額提高。吳釗燮認為，直接給錢的方式有點像是賄賂，若是給錢而不是執行合作計劃，台方不能接受，「這不應該是我們做的事情」。

被問及美國曾出手協調，但最終台洪仍走向斷交，是否代表美國無力護台；吳釗燮未正面回應，僅表示美國等其他理念相近的國家一直在協助台灣參與國際社會或外交關係等。台另一邦交國巴拉圭即將在4月舉行總統選舉，外界擔憂親北京候選人上台會否造成巴台關係生變。吳釗燮表示有關巴拉圭的議題已多次回應，強調不會有問題。