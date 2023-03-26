美福特級加快成軍　船廠同時建雙航母

美國船廠建造軍艦的產能備受關注，全美唯一興建航空母艦的亨廷頓‧英戈爾斯工業上周五（24日）表示，將同時在一個乾船塢興建兩艘處於不同建造階段的福特級航空母艦，有望進一步縮短交付時間，令軍方恢復12艘航空母艦規模。

美國目前建造福特級航空母艦，首艦福特號已經服役，之後是約翰‧甘迺迪號、企業號、多里斯‧米勒號，其中約翰‧甘迺迪號完成在乾船塢的建造階段。亨廷頓‧英戈爾斯工業發布影片介紹旗下紐波特紐斯造船廠的航空母艦工程，指企業號中段艦身繼續在12號乾船塢東側建造，期間在乾船塢分隔東側及西側的中央位置安裝臨時水閘測試水密性。企業號完成建造中段艦身後，乾船塢注水令它向前移往西側。

企業號在乾船塢西側繼續建造工程，此時乾船塢東側騰空出來，用於建造多里斯‧米勒號，亦即是「雙艦建造」。企業號可以正式下水前，乾船塢中央位置再次安裝臨時水閘，讓西側位置注水安排該艦離開，但同時不影響在東側建造的多里斯‧米勒號。資料顯示，12號乾船塢全長662米，福特級航空母艦全長337米，意味該乾船塢毋須如以往般每次只建造一艘航空母艦，擁有接近一半的空間可以容納第二艘。

美國海軍2019年決定，同時採購建造企業號與多里斯‧米勒號，成本由原先分開採購兩艘的合共280億美元（約2,184億港元），減至240億美元（約1,872億港元）。