俄將於白羅斯部署戰術核武　北約批評不負責任

俄羅斯總統普京決定在白羅斯部署戰術核武後，烏克蘭周日（26日）要求聯合國安全理事會召開緊急會議，德國、北約也譴責這種使核武更靠近歐盟的做法。

烏克蘭外交部表示，希望英國、中國、美國、法國採取有效行動，來反制克里姆林宮的核勒索，烏方要求聯合國安全理事會立即為此召開特別會議。德國外交部一名官員稱，普京的聲明是俄國的另一次核恫嚇企圖，德國不會允許自身因此而退縮；又指普京把俄國的決定與北約的共有核武器做對照的說法具有誤導性，且無法正當化俄羅斯宣布的舉措。

北約亦批評普京的說法危險且不負責任。北約發言人指俄羅斯提及北約共有核武器是徹頭徹尾的誤導，北約盟國行事完全遵照國際承諾，俄國則一直破壞自己的軍備管制承諾，最近才暫停參與《新削減戰略武器條約》（New START Treaty）。

白宮國家安全委員會言人柯比周日表示，目前沒有任何迹象表明普京兌現有關承諾或轉移任何核武，亦無迹象顯示他有意在烏克蘭境內使用核武。柯比指，美國每日監測局勢，至今沒有任何事情令美國改變戰略威懾態勢。