【東方日報世界視線】非洲邁向覺醒　追求合作自主

俄烏戰爭帶給以美國為首的北約及歐盟成員國一個極大的驚愕，是歐美在地球南部，由拉丁美洲到非洲及中南亞，都找不到它們搞代理人戰爭的盟友。儘管在聯合國大部分國家支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，但那些地球南部的國家，卻拒絕加入制裁俄羅斯的行列。

去年夏天，俄羅斯外交部長拉夫羅夫訪問非洲，獲得不少國家迎接，相反美國國務卿及歐盟的主要官員訪非，就沒有得到同樣高規格的接待。理由很簡單明白，多年以來俄羅斯和中國一直為非洲的發展做了很多事，借貸投資、搞基建及幫忙在中、俄培訓人才回國參與建設，特別在俄烏戰爭期間，能源及糧食短缺連歐洲都要痛苦面對，非洲的情況更嚴重，只有俄羅斯才能幫忙非洲國家解決這兩方面的問題。

無疑中國早於50年代就在非洲幫忙建設，著名的坦贊鐵路就是建於70年代的大項目。隨着「一帶一路」的發展，中國建設成果驚人，例如西方人就顧忌中國在剛果對鈷礦的壟斷，知名的19個礦地中國便佔了15個！不過，非洲在21世紀邁向發展，非洲國家更自覺，它們不但討厭西方國家着重意識形態輸出及總認為非洲國家沒有自己的發展議程，就連對中國的投資開發也開始有更多要求，例如除了只提供礦區供中國開採，還希望可以得到技術合作發展冶煉。津巴布韋是世界第五大鋰礦資源地區，政府要求中國在地建廠冶煉及出售，因為恐怕中國若經濟不景氣，運到中國的鋰礦石可能會囤積，當然還有合作一起搞物流運輸，以提供更多元化產業及本國人民就業。

此外，中國現今帶給非洲國家更厲害的發展是數碼貨幣，手機在非洲的廣泛化，使商業交易、銷售及付款非常方便，不必依賴運作成本極高的銀行。人們互相可轉帳付款，小額款項也可以在窮鄉僻壤的便利店舖提取得到，使這些商業銷售活動興旺的，當然是更好的公共交通運輸及物流業。

最後，新冠疫情也給了非洲國家一個教訓，當時歐美國家拒絕向非洲國家提供相關防疫、醫療護理物品及疫苗，使它們廣泛受疫情重創，也因此更驚覺要建立非洲自由貿易區，並團結合作及分工，以解決共同發展需要及問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻