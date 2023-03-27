司法改革周一最後審議　傳內塔尼亞胡擬暫緩法案

以色列總理內塔尼亞胡無視民眾反對持續推動司法改革，周日（26日）革除反對改革的防長加蘭特後，示威浪潮一發不可收拾。改革法案將於周一（27日）晚在以色列議會開始最後審議，消息指內塔尼亞胡漏夜在總理辦公室開會，有意「跪低」暫停法案審議。執政利庫德集團高層則指，司法部長萊文（Yariv Levin）必須下台為把國家推向內戰邊緣問責。

知情人士指，內塔尼亞胡當地周日晚開始在總理辦公室召開會議，討論安全及法律問題，正考慮周一早上宣布暫緩司法改革，惟萊文威脅一旦暫緩審議法案，就會請辭。現時大部分執政聯盟的成員都支持暫緩法案，文化和體育部長祖海爾（Miki Zohar）表明如果內塔尼亞胡決定煞停法案，他就會支持，他指出有必要改革司法制度，「但當家園起火，我們不問誰對誰錯，而是澆水和救出住戶」。經濟部長巴拉克（Nir Barak）亦表態支持，強調有需要改革，但不能以內戰為代價。

前總理貝內特呼籲內塔尼亞胡讓加蘭特復職，暫停司法改革並開始談判。他指以色列面臨自贖罪日戰爭以來最大的危險。

法案工作方面，以色列議會憲法委員會辯論到周日晚上，敲定司法改革法案最後表決的文本，會議周一早上再續，大會同日晚上進行最後審議。