全國70萬人示威反司法改革　警射水炮驅散

以色列防長加蘭特因公開反對政府的司法改革法案，周日（26日）遭革職，觸發全國逾150個地點爆發示威，合共70萬人上街抗議改革，有政客直指國家陷入內戰邊緣。首都耶路撒冷的示威者遊行至總理官邸，警方發射水炮驅散，以色列國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）到場視察。特拉維夫的示威激烈，大批人堵塞阿瓦隆高速公路，焚燒雜物，警方勸退無果後以武力驅趕人群，出動水炮車。

在耶路撒冷，數百名示威者與警察發生衝突，試圖衝破總理官邸外的路障，他們揮舞以色列國旗並焚燒雜物。警民後來爆發衝突，警方使用水炮對付官邸外的示威者；以色列議會外亦有大批民眾聚集。數以萬計的示威者堵塞特拉維夫阿瓦隆高速公路多個小時，部分人身披以色列國旗，在路中心點起篝火。警方與示威者談判無果後，出動水炮和騎警驅散人群，示為者向警員掟石頭等雜物還擊，場面極為混亂。當地傳媒指，示威者已大致撤走，工人正清理道路。

在澈夜示威後，由預備役軍人領導的武裝兄弟會號召周一下午2時在以色列議會外抗議，組織指出在多周示威後愈來愈多政府人士呼籲暫緩司法改革立法，但抗議者絕不能鬆懈，必須在每個地方加大對部長和議會成員施壓，確保以色列永遠是猶太人和民主國家。

此外，以色列最大工會「Histadrut Labour Federation」將於周一呼籲舉行總罷工。代表全國中學和大學的全國學生和青年理事會亦號召罷課，指出以色列的安全和社會團結是最重要的，呼籲內塔尼亞胡停止司法改革立法，立即開始談判。數名市長和地區領袖則宣布，在總理辦公室前絕食。