被指金援以色列反司法改革示威　華府否認

以色列總理內塔尼亞胡推動的司法改革演變成政治危機，觸發示威反對浪潮，以色列右翼近日把矛頭指向華府，聲稱是美國國務院金援反司法改革示威，目的是迫使內塔尼亞胡與伊朗達成協議。美國國務院周日（26日）反駁陰謀論，否認金援示威。

內塔尼亞胡之子亞伊爾（Yair Netanyahu）上周五（24日）在Twitter轉載多則貼文，直指美國國務院是以色列示威浪潮的幕後黑手，目的是推翻內塔尼亞胡，顯然是為了與伊朗人達成協議，他質問：「這個國家有國家安全局嗎？」亞伊爾之後再分享另一則貼文及右翼布賴特巴特新聞的一篇文章，該文章聲稱美國國務院可能是代表伊朗，正試圖推翻內塔尼亞胡政府。

美國國務院一名發言人指，華府金援以色列反司法改革示威的指控是完全錯誤，指出國務院的「優質政府運動」收到了國務院在上屆政府期間發放的一筆小額贈款，最後一次撥款是在去年9月，遠早於以色列上次大選之前，而有關撥款是支持耶路撒冷學校的教育計劃，以補充他們的公民研究課程。以色列一名高級官員最近稱，這不是美國第一次干涉以色列內政，美方曾兩度試圖拉內塔尼亞胡下台，美國前總統克林頓曾嘗試推翻內塔尼亞胡。

針對以色列防長加蘭特被革職，美國國家安全委員會發言人沃森表示，美方對以色列目前的事態發展深感擔憂，民主價值觀必須是美以關係的標誌，華府繼續強烈敦促以色列領導人盡快找到基於廣泛民眾支持的妥協方案。