司法改革引動盪　以防長換人勢影響對伊朗戰略布局

在伊朗和沙特阿拉伯宣布復交改變中東格局之際，總理內塔尼亞胡周日（26日）仍然悍然革除反對司法改革的防長加蘭特，國防高層此時換人，勢影響以色列對伊朗的戰略布局，亦反映內塔尼亞胡視司法改革比伊朗威脅更重要，外界關注以色列政局發展將如何影響中東布局。

以色列現時除了從民主角度出發而支持或反對司法改革的兩大陣營外，近日出現以國家安全為關注點的第三個陣營，加蘭特正正屬於主張立法過程已變成安全威脅的一派。隨着立法工作推進，示威浪潮愈演愈烈，部分國防軍預備役軍人表明不會服役，嚴重影響軍方能力。有國防軍高層透露，以色列內部形勢是核心元素，敵人現時認為以色列是弱國，處於可導致該國崩潰的嚴重危機，在國際社會支持減退下的反擊能力亦有限，他們將有機可乘。該名官員指，國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）、國家安全局局長巴爾及情報機構摩薩德（the Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）同意上述看法。

以色列前總理拉皮德早前已指摘，世界各國和中東國家都關注以色列的動盪，內塔尼亞胡政府功能失調，正進行系統的自我毀滅，而沙特和伊朗復交是政府外交政策的災難性和危險失敗。另一位前總理貝內特亦認為是內塔尼亞胡無做好份內事對付伊朗，以及加強與美國的關係，才導致伊沙復交。前防長甘茨直指，在國家面臨增加的巨大安全挑戰時，內塔尼亞胡和內閣卻忙於政變，拋棄以色列及國民的安全。