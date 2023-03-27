假韓企放蛇誘做顧問　前財相中伏更討價還價

英國民間政治團體假扮南韓公司，邀請英國國會議員擔任顧問，更許諾報酬可觀，最終獲5名政客接洽，包括去年底因減稅計劃被革職的前「短命」財相關浩霆。民間組織上周六（25日）公開政客「討價還價」影片，輿論質疑議員未提防外國干涉威脅，在野工黨指摘事件可恥。

政治團體「領袖不稱職」（Led By Donkeys）以南韓投資諮詢公司名義，分別電郵致函執政保守黨、工黨和自由民主黨20名議員，邀請他們加入國際顧問委員會，幫助客戶應對英國和歐洲政治、監管和立法框架不斷變化。職責條件是一年須出席6次董事會會議，但會獲得可觀報酬及慷慨旅費。最終，前財相關浩霆、前衞生大臣夏國賢、夏世勳，前教育大臣韋廉信，以及保守黨下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪同意視像會面。

關浩霆在視像會議上表明，不會為每月小於1萬英鎊（約9.6萬港元）報酬做事，若要去南韓還需額外補償，並同意每日1萬英鎊的報銷額度。他指自己擔任財相積累豐富經驗，並提到可能可以安排與前首相約翰遜會面。英國目前不禁止國會議員有外來收入，工黨揚言若贏得下屆大選，將禁止議員賺外快。關浩霆尚未回應。