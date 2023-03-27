朝寧邊核設施有異動　疑修復廢棄物處理廠

國際原子能機構（IAEA）前副總幹事海諾寧周日（26日）指，北韓平安北道寧邊核設施廢棄物處理廠現異常活動，懷疑正修復處理廠或建造新設施。

海諾寧在專門報道北韓消息的美國網站「北緯38度」文章指出，寧邊原子能研究中心的廢棄物處理廠原址，本月6日至17日期間出現新活動迹象。設施至上周二（21日）初現輪廓，結構與伊拉克放射性廢棄物儲存設施相似。IAEA於1992年要求調查處理廠，認為是核廢棄物處理設施，北韓當時否認並填埋。

對於俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，美國參議院外交關係委員會共和黨首席議員里施（James Risch）主張，拜登政府也應考慮在南韓重新部署美國核武。里施是拜登政府執政以來，首位國會重量級人物直接提出南韓部署核武。他指出北韓近期頻繁試射導彈，很多可以搭載核彈頭，表明平壤正模擬測試戰時使用，且試圖表明可能主導擴大武力衝突。

南韓傳媒披露，總統尹錫悅今年1月向國防部和外交部，談及在南韓部署核武時表示，「用我們的科學技術，今後在短時間內（可以擁有自己的核武），日本說只需要6個月」，總統室最終未有公開相關發言。