【東方日報世界視線】中國和解大戰略　世界可由亂轉治

近期中國的國際戰略，應是從斡旋沙特阿拉伯與伊朗和解之後，重心在於推動烏克蘭的停戰談判。或許可把中國的戰略分成幾個主要部分。

一是中俄協作，或許不足以使俄羅斯先停戰，亦使俄國表達和談的意願。中俄協作的後續是兩國經濟加強合作，使俄在烏克蘭戰爭有了強大的經濟支援，包括中國可提供的各種軍民兩用的工業物資。更令美國及西方擔心的是，戰爭若不利於俄羅斯，中國大有可能增供更可用於軍事作用的物資，使現時俄國獨力抗拒北約的劣勢可有所改變。這是對美國、北約和烏克蘭的最大威脅。因為中國若用北約的方式援助俄國，烏克蘭戰敗的機會便倍增。美國不敢、歐盟不願與中國公開鬧翻，約束着美國與歐盟不能放手參戰。

二是中國拉攏歐洲各國，支持烏克蘭和談。這是利用烏克蘭戰爭曠日持久對歐盟經濟、政治、社會帶來的日深矛盾。一方面，中國似乎是枕戈待旦，等待時機名正言順地軍援俄羅斯。北約不可能在烏克蘭戰爭取勝，歐盟便被繼續拖入泥沼。另一方面，中國提供和談的建議，俄羅斯、歐盟苦於烏戰已久，便可借中國的斡旋從中解脫，放下美國強置的烏克蘭包袱重擔，好把它們政府的資源和精力用來解決本國日益惡化的各種矛盾，應對本國選民各種迫切訴求，特別是讓停戰和談變成重開俄羅斯能源供應的契機。歐盟各國首腦近期頻頻訪華，正反映出中方有意、歐盟有心，一起想在美國以外來促使烏克蘭和談。這或許便是重施毛澤東上世紀70年代「三個世界」論的精神，對抗第一世界的美國，拉攏第二世界的歐洲；即使對抗美國，也可拉美國國內勢力來合作。

三是中國擴大與新興國家合作，沙特阿拉伯與伊朗的和解正產生巨大的連鎖效果。上海合作組織、金磚國家組織等多邊關係與中國自身的雙邊關係，正構成一個巨大友好合作的網絡，包圍美國為首的G7，從而改變國際政治與經濟格局。中國的和解主義獲得各方支持與響應，與美國、北約的破壞與黷武主義形成尖銳對立。國際社會知所選擇，也應懂得趨吉避凶。

沙特與伊朗和解已產生出在中東、北非的政治連鎖作用，烏克蘭和談若推動成功的話，世界便可達到由亂返治，美國要破壞也不易，中國與世界便可在和平環境發展。

研究所所長 陳文鴻