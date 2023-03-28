金正恩視察戰術核彈頭　要求幾何級數增加核武

美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群周二（28日）駛入南韓釜山港之際，北韓官媒朝中社同日公布北韓領袖金正恩周一（27日）指導核武兵器化工作，視察戰術核彈頭，審閱擬訂好的核反擊作戰計劃和命令書。值得留意的是，北韓在2017年9月3日進行第6次核試前數小時，北韓官媒亦公布了金正恩視察核彈頭的照片。

金正恩表示，核武器研究所利用各種手段在多種作戰空間，統合運用核武的戰略構想和意圖，竭盡努力壯大北韓核武力量來應付任何核緊急情況，取得重大成果。他強調北韓加強核力量目的是維護國家安全和地區和平與穩定，絕不應該滿足於現狀，應該繼續努力、不斷加強核力量，只有北韓完美地做好何時何地都使用核武的準備，才能永遠不使用核武；只有確保超越想象的強大核力量優勢嚴陣以待、擺好攻擊姿態，才能使敵人害怕，對北韓國權、制度、人民不敢輕舉妄動。

金正恩指出，核武器研究所和原子能部門應為切實達成幾何級數般地增加國家核武數量的構想，擴大武器級核物質生產，加快生產強而有力的核武器，並提出了核武器研究所和原子能部門面前的綱領性任務。

即上「半島局勢」專頁