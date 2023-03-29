【東方日報世界視線】中歐經貿增滲透　人權民主互交流

歐盟與中國的經貿關係，在新冠疫情後美國拉攏慫恿制裁中國，以及俄烏戰爭導致經濟關係緊張下，成為新焦點，特別是貿赤問題。1975年，歐盟前身的歐洲經濟共同體已經開始跟中國發展經濟關係，比中美建交更早搶先打入中國市場。不過，經過這些年，歐盟開始盤算和中國的經貿關係，因為1999年歐盟對中國的貿赤為330億歐元，到2020年已經達1,800億歐元。

就以歐盟最大經濟體積的德國為例，2022年上半年，中國向德國出口增加45%，德國向中國出口只增3%，結果貿赤達410億歐元。歐盟有些批評就指法國總統馬克龍只關心法國奢侈品大幅進入中國，就如德國總理紹爾茨只關心德國汽車業在中國賺大錢，罔顧歐盟對中國的巨大貿赤、對中國供應鏈及市場的依賴。不過，具睿智的評論家會立即指出，2015年之前，美國是歐盟最大貿易夥伴，而且歐盟對美國至今一直出超，美國政府一直抗議及威脅應用各種手段迫令及制裁歐盟，就如在歐盟成員國中，德國一直對其他成員國也嚴重出超；面對這兩個情況，歐盟及德國都引以為傲，也盡力協調使大家保持克制，不打貿易戰。

奈何面對中國，歐盟鷹派就表現敵意，他們公開探討要歐盟控制內部市場，保護高科技，發展晶片及電池科研，管理歐盟增加投資及貨物出入口國的數目，使市場多元化，不要過度依賴中國。可是，歐盟在中國投資最大頭3名福士、BASF及寶馬等德國大企業，還非常積極。而中、德之間每天的商品交易就達15億歐元，根本是互相滲透的關係。

德國工業界相信與中國的研發合作是非常重要，不單止科技方面如磁浮列車、資訊、人工智能及太陽能應用科技，中國都面對歐、美的先發而能彎道超車，更可以比美國及歐盟更快把科技推展至市場量產，特別如華為的研究發展團隊就有8萬人，根本完全超出歐盟的科研實力。結果，如今歐盟的計劃是應用傳統智慧：如果你無法打敗對手，只能加入他們。

歐盟如今與中國關係的爭論，正如德國經貿及政治專家學者所言，是努力推行「雙重策略」，看是否奏效，一方面要深入科技經貿合作發展，但仍然可以就歐盟的立場，與中國政府在人權及民主問題方面進行溝通交流。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻