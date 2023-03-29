女子後悔未及了解亡母　拍片勸人及早提出5問題

美國田納西州一名33歲女子最近在社交媒體發布短片，勸導為人子女要趁母親在世時及早問她5個問題，以免當她百年歸老後再沒法得到這些答案而後悔。這純粹講話的短片上傳以來，觀看次數已超過40萬人次，帶來了大量網民留言。

片主熱維斯（Courtney Lopez Gervais）在片中表示與母親梅德羅 （Kathy Medrow） 一向感情極好，但直到德羅在兩年前因癌症在50歲時突然離世，熱維斯想向3名孩子講述外婆生前逸事時，才突然發現梅德羅從未提過自己的過去，這一刻令熱維斯覺得原來對媽媽其實一無所知。

一晚熱維斯在夢到梅德羅，醒來後就把夢中想問媽媽的5個問題寫下，整理成短片的內容。因為她希望以後再沒有人錯過記錄這些事情而留下遺憾。

熱維斯的5個問題分別是「你能手寫我孩子的名字嗎？」、「你能給我的孩子寫一封信，談談你最喜歡他們的甚麼以及你對他們未來的希望嗎？」、「你能分享你最喜歡的童年記憶嗎？」、「你能分享我小時候最喜歡的記憶嗎？」、「你想給你的孫兒留下甚麼？為甚麼？」

其中有自稱正在癌症末期的留言者表示，這短片提醒了她該把握機會，及時為後輩留下自己一生的總結和回憶。