俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫周一（27日）表示，俄羅斯在歷史上曾至少兩度幫助美國避免解體，但現時再次伸出援手並不合理。他不排除美國一旦解體，南部鄰國墨西哥重新取回1848美墨戰爭中失去，超過200萬平方公里土地。

帕特魯舍夫接受《俄羅斯報》採訪，談到俄羅斯在18世紀和19世紀曾幫助美國避免分裂，分別是獨立戰爭及南北戰爭期間。他指出，美國共和黨人和民主黨人對抗愈演愈烈，金融機構和跨國企業矛盾擴大，而普通民眾不會採取任何行動保存美國完整，俄羅斯再幫美國保存自身是不切實際。美國獨立戰爭於1775年爆發後，俄羅斯拒絕應英國要求，出兵幫助平息北美叛亂。1863年南北戰爭期間，俄羅斯兩支艦隊分別在三藩市及紐約過冬，以示支持林肯領導的北方聯邦，震懾南方邦聯，為北軍贏得贏得勝利爭取時間。

帕特魯舍夫認為，美國的問題在於過度沉迷地緣政治博弈，而忘記自身迫切問題。他又指，靠印鈔機建立的美國金融體系一次又一次出現崩潰，所有經濟問題均以金錢掩蓋，但不可能永遠奏效。他預計，對缺乏真實商品支撐的美元信任度下降及股市投機，將把美國推向嚴重金融危機。