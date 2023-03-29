港澳旅客入境南韓　豁免電子旅行許可申請

南韓傳媒周三（29日）報道，南韓政府計劃今年吸引1,000萬名外國遊客到南韓旅遊，刺激國內需求的目標。南韓將恢復日本、台灣、香港、澳門等22個國家及地區的外國人毋須申請電子旅行許可（K-ETA）即可入境，並會舉辦外國人感興趣的K-pop、醫療、購物、美容相關大型活動，同時讓遊客參加抽獎活動。

南韓政府周三召開緊急經濟民生會議，確認改善簽證制度以吸引遊客赴韓，批准日本、台灣、香港、澳門、新加坡、美國、加拿大、英國等地的公民可免簽K-ETA入境，直至明年年底。因應新冠疫情而暫停的過境簽證系統最快5月恢復，持有歐美等34個國家的入境簽證者，在南韓過境時可免簽停留最多30天，不受地域限制。中國團體遊客抵達仁川國際機場等7個南韓機場轉機至濟州機場時，可免簽證在各機場地區和首都圈逗留最多5天。使用仁川機場過境計劃時，其他國家的公民可以在首都圈停留最多3天，不需簽證。

另外，來往南韓與中國的航班​​將從目前的每周63班增加至9月的每周954班，往返南韓和日本的航班亦會增加。