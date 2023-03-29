接受美聯社專訪　澤連斯基：巴赫木特不容有失

美聯社周二（28日）刊登烏克蘭總統澤連斯基專訪，他指除非在東部重鎮巴赫木特的曠日持久戰鬥中取勝，否則俄羅斯可能為一項協議爭取國際支持，協議或要求烏克蘭作出難以接受的妥協。

澤連斯基稱假如巴赫木特失守，俄羅斯總統普京將向國內、西方、中國及伊朗，推銷這場勝利。一旦普京嗅出烏克蘭變得虛弱，將不斷壓迫。澤連斯基警告，現階段任何損失將危及烏克蘭來之不易的氣勢，強調戰爭猶如一個餡餅，由一小塊「勝利」及「步伐」組成。他預測巴赫木特戰敗後將立即面臨國際及國內壓力，社會已感到疲憊，壓力會逼使烏克蘭妥協。惟他強調，目前為止仍未感到壓力。

澤倫斯基很清楚，烏克蘭的成功很大程度歸功國際軍援一波接一波，特別是來自美國與西歐國家。惟美國部分人士質疑華府是否應該繼續提供烏克蘭數十億美元軍援，包括前總統特朗普等。澤倫斯基沒有提到特朗普及其他美國共和黨人，但他憂慮美國政治勢力轉變，他稱：「美國真的要了解，如果他們停止幫助我們，我們就不會贏。」