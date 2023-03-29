捷克眾議長結束訪台　帕維爾不排除視像晤蔡英文

捷克眾議院議長阿達莫娃的訪台行程進入尾聲，周三（29日）在台外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，同日啟程回國。報道指，捷克總統帕維爾周二（28日）被問及會否像阿達莫娃般訪台時，直言會引發更大的負面效應，無意這樣做。

阿達莫娃與訪問團周三見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作諒解備忘錄及台捷國會友好聲明等，台外長吳釗燮與立法院長游錫堃出席簽署儀式。捷克訪問團此行和台灣簽署多達11項的合作備忘錄及合作聲明，遍及文化、科技等領域。阿達莫娃表示，台捷將持續深化夥伴關係；游錫堃則期許兩地透過合作建立平台，促進更緊密交流，強化議會開放透明。

帕維爾周二在與學生座談中，被問及是否打算訪台。他表示，國會代表訪台是一回事，但總統訪問肯定會引發更大的負面反應，恐遭中國大陸全面經濟報復，將捷克企業暴露在風險中。他又指，捷克仍維持一中政策，同時保留與任何人建立關係的權利，沒甚麼可阻止他和台總統蔡英文在中立性質活動期間舉行最高級別會議。捷克媒體推測，他所指可能是「公元二千論壇」，蔡英文已多次受邀視像發表演說。