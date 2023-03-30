蔡英文過境紐約　展開訪問中美洲之旅

台灣總統蔡英文展開訪問中美洲之旅，期間過境美國，其專機在美國東岸時時周三（29日）下午近3時（香港時間周四凌晨近3時）抵達美國紐約甘迺迪國際機場。台灣駐美代表蕭美琴、美國在台協會主席羅森柏格、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章等登機迎接。

蔡英文在香港時間周三中午從台北出發，抵達紐約後會停留兩晚。蔡英文座駕在下午4時左右抵達曼哈頓中城的樂天紐約皇宮酒店，在場上百名僑胞歡迎。蔡英文在紐約第一天的行程包括在下榻酒店與美方人員會晤，但會晤名單暫未公布；晚上7時蔡英文將出席僑宴，除了僑胞代表，也有美國政要參與，不過美國政要名單未公布，台灣總統府表示將於事後說明。

蔡英文在紐約也會將受智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒全球領導力獎，並與美國國會議員會面。她周六（4月1日）轉抵危地馬拉，會見當地台灣僑民、危地馬拉總統賈麥岱，雙方外長料簽署合作協議。下周一（4月3日），蔡英文將到訪伯利茲，期間到該國國會演說，並參加一系列活動。蔡英文今次行程的重頭戲是下周三（4月5日）過境美國加州洛杉磯，預計在列根總統圖書館發表演講，並與美國眾議院議長麥卡錫會面，下周五（4月7日）晚上返抵台灣。

在蔡英文抵達紐約前，美國國家安全委員會發言人柯比表示，中國大陸不應以蔡英文過境美國作為藉口，加強在台灣海峽周邊的任何行動。