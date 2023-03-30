英王抵柏林訪問　讚揚德國支援烏克蘭

英王查理斯三世周三（29日）抵達德國首都柏林展開為期3日訪問，是他繼位後英王後首次國事訪問。

查理斯三世在德國總統斯泰因邁爾作東道主的國宴上發表演說，提到英德關係的持久價值，表示會盡他所能加強兩國的聯繫；談到烏克蘭問題時，查理斯三世強調兩國會並肩保護和推動共同的民主價值觀：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衞自由和主權，面對無端侵略時，這一點得到充分體現。」他又讚揚德國人民的慷慨精神，收容過百萬名烏克蘭難民。他還感謝德國人民，去年在其母親英女王伊利沙伯二世駕崩時寄予母親的「支持和愛戴」。

歡迎查理斯三世和王后卡米拉到訪的儀式，同日較早前在柏林著名地標勃蘭登堡門舉行，斯泰因邁爾在儀式上表示，查理斯三世此行適值是英國脫歐6年後，兩國關係自此開啟新篇章。

查理斯三世原本先到法國訪問，但因法國民眾發起大罷工示威抗議退休改革法案而押後。他周四（30日）會在德國聯邦議院發表講話，並接見烏克蘭難民；周五（31日）在漢堡參觀二戰被盟軍炸毀的教堂，並與綠色科技公司代表會面。然而，德國亦爆發全國大罷工，導致全國公共交通幾乎癱瘓，未知是否影響行程。