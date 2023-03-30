參院通過法案廢除兩項對伊拉克戰爭授權　交眾院表決

美國國會參議院周三（29日）表決通過法案，廢除1991年及2002年兩項對伊拉克發動戰爭的授權，法案將交眾院表決。

法案以66票贊成、30票反對獲得通過。按照美國憲法規定，國會擁有發動戰爭權，總統作為三軍統帥有指揮戰爭權。1991年的授權允許美國參與波斯灣戰爭，而2002年的授權則允美國攻打伊拉克，推翻薩達姆政府。

在2002年國會通過的《授權對伊拉克使用武力決議》中稱，因受到伊拉克「不斷威脅」，國會將授權總統使用一切「必要和合適」軍事手段，保護美國國家安全。除了前總統小布殊按照該授權發動入侵伊拉克的戰爭，奧巴馬也曾引用該授權發動空襲回教極端組織「伊斯蘭國」的軍事行動；前總統特朗普也曾引該授權，在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼。

於廢除戰爭授權，投票支持的議員認為，將可以限制總統發動不必要的軍事行動，同時也將加強同伊拉克戰略夥伴關係。反對的議員則認為，美國在中東地區仍面臨威脅，例如來自伊朗的威脅，廢除授權將限制美國在中東的行動。眾議院接下來將表決是否通過廢除授權的法案，眾議院議長、共和黨人麥卡錫近日表示，儘管他此前曾反對廢除授權，但現在「有可能」支持將其廢除。