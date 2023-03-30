民主峰會揭幕　美斥6.9億美元支持世界民主項目

由美國主辦的第二屆民主峰會周三（29日）開幕，美國總統拜登承諾該國將在來年投入6.9億美元（約53.8億港元）支持世界各地的民主項目，包括打擊腐敗、支援自由及公正選舉、全球獨立媒體等。

今次峰會以視像形式舉行，一共邀請了120個國家及地區、其他公民社會團體和科技公司參加。拜登指出正力挽狂瀾，世界處於歷史的轉折點，今天所做出的決定肯定會影響未來幾十年世界進程，希望利用峰會促進用科技推進民主治理的討論，同時確保這類技術不會破壞民主治理。烏克蘭總統澤連斯基發言稱，應該擺脫對惡勢力妥協就能為自由帶來些甚麼的幻想，民主的敵人不應獲勝。美國、澳洲、加拿大、哥斯達黎加、丹麥、法國、新西蘭、挪威、瑞典、瑞士與英國簽署一份聯合聲明，同意深化國際合作，打擊商業間諜軟件的濫用與擴散。

針對民主峰會，中國外交部發言人毛寧周二（28日）批評美國無視自身諸多弊端，打着所謂「民主」旗號再次舉辦所謂民主峰會，公然以意識形態劃線，在世界上製造分裂，褻瀆和踐踏民主精神，進一步暴露了美國「假民主、真霸權」的本質。