烏克蘭空軍：獲贈米格29戰機　僅可加強防禦

烏克蘭空軍發言人伊納特周二（28日）表示，從國際夥伴獲得的米格29戰機只能部分加強防禦能力，目前急需現代多用途戰機。波蘭、斯洛伐克承諾分別捐出20架及13架米格29，目前僅有4架交付烏克蘭。

伊納特指出，戰爭勝敗取決於戰機雷達及機翼下的武器，包括制導空對空導彈、巡航導彈及炸彈等。波蘭和斯洛伐克捐贈的米格29一定程度上增強烏克蘭空軍實力，但無法掛載上述武器，更沒有配備新型機載雷達及現代導彈。他指接收的米格29需大幅升級，即使部分曾升級通訊系統、敵我識別系統及GPS導航系統，以滿足和平時期在北約領土內執行作戰任務目標。但大部分戰機需更換多項設備，主要是武器和雷達，奈何兩者現時十分缺乏。

伊納特又指，俄軍在前線地區更頻繁使用制導航空炸彈。俄軍以蘇30、蘇35戰機，蘇34戰鬥轟炸機，以及攻擊機及直升機，掛載FAB-500航空炸彈攻擊目標。FAB-500於蘇聯時代設計，配有機翼並以GPS導航接近目標，因此俄軍戰機不會進入烏軍防空系統打擊區，而是在邊界或戰線以外40至50公里投擲FAB-500，密集轟炸烏軍陣地。惟FAB-500精準度不高，通常擊中民居。