在俄涉諜美記者提堂　否認控罪還押

被指控在俄羅斯從事間諜活動的美國《華爾街日報》駐莫斯科分社記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），周四（30日）在俄方委派的律師陪同下，於莫斯科一間法院提堂，他否認控罪，法庭將他還押至5月29日。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指，格爾什科維奇涉嫌根據指示從事有利美國政府的間諜活動，搜集俄羅斯軍工企業情報，他在葉卡捷琳堡搜集情報時被捕。《華爾街日報》強烈否認 FSB的指控，並要求立即釋放格爾什科維奇。

美國政府亦譴俄羅斯拘捕格爾什科維奇，白宮發聲明指，國務院已就格爾什科維奇被捕一事與俄政府保持聯繫，並正在與《華爾街日報》就此案件進行溝通。白宮發言人巴埃爾稱，俄政府將美國公民作為目標不可接受，國務卿布林肯則稱，美方尋求立即與格爾什科維奇進行領事接觸，以便提供適當的支援，他又表示，美方以最強烈的措辭譴責克里姆林宮繼續企圖恐嚇、壓制和懲罰記者以及民間社會的聲音。

美國國家安全委員會發言人柯比表示，總統拜登已聽取格爾什科維奇被捕的簡報。他重申國務院此前已敦促美國民眾避免前往俄羅斯或立即離開當地，又指美國政府對仍身在俄羅斯的美國人深表擔憂。