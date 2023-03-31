美稱北韓擬向俄提供軍火　以換取糧食

美國國家安全委員會發言人柯比周四（30日）表示，北韓計劃向俄羅斯提供用於對烏克蘭戰事的武器和彈藥，以換取俄方供應糧食。

柯比在視像新聞發布會上表示，北韓在去年底向俄羅斯運送了大量軍火，美方擔心北韓會進一步支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。他指出，北韓正尋求以軍火確保俄方的食品供應，而相關的潛在的軍火交易，正在通過一名叫姆克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）的斯洛伐克軍火商安排。柯比續指，該項擬作出的交易中，俄羅斯會從北韓得到超過20種的武器和彈藥，俄羅斯則正尋求派遣代表團到北韓，提出以食物向北韓換取軍火。

在同日，美國財政部也制裁姆克爾季切夫，原因是為他為北韓和俄羅斯之間的武器交易作安排。財政部稱，在去年底和今年初之間，姆克爾季切夫從北韓取得20多種武器和彈藥，換取俄羅斯的商用飛機、原材料和商品等物資運往北韓。美國美國財政部長耶倫在聲明中表示，自俄烏戰爭開始以來，俄羅斯已損失了9,000多件重型軍事裝備，而在多國制裁和出口管制之下，俄方急於尋找替代品，而姆克爾季切夫的案例顯示，俄方正在轉而向伊朗和北韓等取得供應，作為最後手段。