萊恩：華對俄烏戰事態度　決定中歐關係走向

歐盟委員會主席萊恩下周將會與法國總統馬克龍訪華，在此前夕萊恩周四（30日）在比利時布魯塞爾發表演說，揚言中國對俄烏戰事的態度，將決定中歐關係的走向；她同時表示，歐盟並不打算與中國脫鈎。

萊恩表示，任何可行的烏克蘭和平計劃﹐都需要符合烏克蘭的條件，也不應將盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱4區歸入俄羅斯。她說：「在這一點上我們必須坦誠相待。中國如何繼續與普京的所發動的戰爭作出互動，將是歐中關係發展的決定性因素。」

萊恩又承認過去幾年與北京的關係變得更疏遠和困難，鑑於中國的經濟規模和全球影響力，歐盟對這種關係的管理，將成為歐盟經濟繁榮和安全的決定性因素。她指出，中國的「明確目標是以中國為中心，系統性改變國際秩序」，但她堅稱，歐盟確保對華外交穩定和與中國的暢通溝通渠道至關重要，亦坦言認為與中國脫鈎既不可行，也不符合歐洲的利益，歐盟也不想切斷與中國在經濟、社會、政治和科學方面的聯繫。在貿易方面，她表示歐盟正在尋求在透明、可預測性和互惠的基礎上，重新平衡雙方的關係。