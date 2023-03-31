鹹片女星曾爆料指　特朗普床上兩分鐘完事

美國前總統特朗普一直公開否認與色情片女星斯蒂芬妮搞婚外情，但後者曾受訪大爆與特朗普的往事，指特朗普和現任太太梅拉妮亞結婚僅一年後便與她上床，更直指對方在床上兩分鐘就完事。

斯蒂芬妮在2018年《時尚（Vogue）》雜誌10月號訪問中稱，自己在2006年於塔霍湖（Lake Tahoe）一場高爾夫球賽與特朗普邂逅，之後就到他的酒店房上床。當被問及與特朗普翻雲覆雨的細節時，斯蒂芬妮說道：「僅兩分鐘的事，何以有些甚麼細節？」

斯蒂芬妮指兩人之間的是「正常性行為」，她沒有感到被對方強迫：「我沒有感受到危險，我肯定如果我跑掉他也不會追，就算追也捉我不到。現在他更休想抓我了。」

斯蒂芬妮又說，她與特朗普聊起來是因為他對色情片行業有着病態般的好奇心，她讚道：「生意人總喜歡談生意經，他的提問都很好。」

斯蒂芬妮的一位攝影師朋友則憶述，當知道斯蒂芬妮和特朗普交往後，每當特朗普打電話來，他們一夥人都會加以嘲笑：「我們都笑了。特朗普？誰在意？那時他不過是那個《飛黃騰達》（的主持人）。」

科恩被指向斯蒂芬妮付13萬美元掩口費一事，在今年初曝光，鬧得沸沸揚揚，斯蒂芬妮說她和她的律師艾維納堤（Michael Avenatti）受到狗仔隊的追訪，為避開他們過着逃犯般的生活，形容兩人像電影《末路狂花》的主角般。她又說自己受到死亡恐嚇、惡意包裹和跟蹤者的滋擾，被迫聘請3名全職保鏢。

特朗普一直公開否認與斯蒂芬妮搞婚外情，不過斯蒂芬妮稱，連她的7歲女兒也知道，特朗普是曾經和她「在一起」的人。