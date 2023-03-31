特朗普陷官司泥沼　發展時序一覽

美國前總統特朗普涉於2016年大選期間，向色情女星斯蒂芬妮支付掩口費，他同時身陷多項逃稅指控。紐約曼哈頓大陪審團決定起訴他，讓他成為史上首名被控刑事罪的美國前總統。下文根據斯蒂芬妮及各人供述，交代事件發生時序。

2006年7月：斯蒂芬妮稱在內華達州太浩湖舉行的名人高爾夫球錦標賽認識特朗普，並接受他邀請共進晚宴，後來兩人發生關係。

2011年5月：斯蒂芬妮接受《In Touch》訪問，節目中透露她與特朗普情事。由於特朗普律師科恩威脅要起訴，導致節目從未播出。

2016年6月至9月：前模特兒麥克杜格爾（Karen McDougal）將她與特朗普的情事，爆料給《世界新聞周報》，期間特朗普獲得共和黨總統候選人提名。科恩擬利用12.5萬（美元，下同，約97.5萬港元），要求《世界新聞周報》母公司保密，但交易久未落實。

2016年10月8日：斯蒂芬妮向《世界新聞周報》爆料特朗普，但報社將內容談話轉告知科恩，科恩在11月27日向她支付13.1萬元（約102萬港元）要求她保密。

2017年1月20日：特朗普宣誓就任美國第45任總統。

2018年2月至3月：科恩首次承認向斯蒂芬妮支付掩口費，不認同此舉是為幫助競選。斯蒂芬妮起訴特朗普，試圖取消保密協議。她控訴科恩利用恐嚇和脅迫手段，讓她簽署協議。

2018年5月2日：特朗普新聘私人律師朱利安尼承認，曾向科恩支付金錢。特朗普稱此為保密協議，但與競選活動無關。

2018年8月21日：科恩承認與向斯蒂芬妮和麥克杜格爾付款有關的8項聯邦指控，包括逃稅、欺詐和違反競選財務規定。他解釋付款是特朗普指示。

2018年10月15日：聯邦法官駁回斯蒂芬妮訴訟，並稱特朗普受到第一修正案的保護，並讓她支付特朗普律師的訴訟費。翌年科恩罪成入獄。

2020年5月12日：最高法院聽取涉及特朗普稅務案件的辯論，同年7月裁定特朗普不能免於地方檢察官的傳票。

2022年12月6日：陪審團裁定特朗普旗下兩間公司犯有17項稅務欺詐及其他罪行指控。

2023年3月30日：特朗普被紐約曼哈頓大陪審團決定起訴。