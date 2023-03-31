美空軍測試遇困難　棄購高超音速導彈

美國空軍周三（29日）宣布，AGM183A空射快速反應武器原型階段結束後，不會採購這款空對地高超音速導彈，意味該武器項目壽終正寢。美國海軍向兩間軍火商批出合約，設計及生產一款空射高超音速反艦巡航導彈應對海上威脅。

AGM183A空射快速反應武器是美國空軍其中一款處於研發階段的高超音速武器，去年12月9日展開首次全面測試，軍方當時宣稱飛行「非常成功」，意味該武器項目向前邁進一步。惟在今年3月13日的第二次全面測試中，軍方承認只達成數個目標，測試結果「不成功」，又透露該項目在測試過程面對一些困難。

美國空軍周三向國會眾議院軍事委員會一個小組委員會提交的書面證詞，軍方無意在AGM183A空射快速反應武器完成多兩次測試後，進入後續採購階段；餘下測試將收集重要數據，用於未來的高超音速武器項目。至於空軍餘下高超音速武器項目高超音速攻擊巡航導彈，若研發進展順利，預料最快2027年服役。

美國海軍周一（27日）向雷神公司及洛歇馬丁公司批出合約，要求研發一款吸氣式反艦巡航導彈，兩份合約總值1.16億美元（約9.05億港元）。軍方爭取2026財政年度實現首次飛行測試，但服役時間由2028財政年度延至2029財政年度。