俄批准新版外交政策構想 把美稱作為反俄主要發起人

俄羅斯總統普京表示，他於周五（3月31日）簽署了關於批准新版《俄羅斯聯邦外交政策構想》的命令。普京將於本月21日在莫斯科發表國情咨文。

俄羅斯上一次修訂外交政策構想是2016年。普京2022年1月底曾表示，俄外交部制定了能反映近年來國際政治變化的新版外交政策構想草案。普京與聯邦安全會議常委周五舉行會議，俄外長拉夫羅夫在會上就新版外交政策構想做了匯報。

拉夫羅夫表示，新版俄羅斯外交政策構想把美國直接稱作為反俄路線的主要發起人和帶路人。總體上，西方全面削弱俄羅斯的政策被定性為新型的混合戰爭。他同時指出，俄羅斯沒有被美國和歐洲孤立，他們應該看到，與俄羅斯對峙是沒有遠見的。

俄羅斯官方法律訊息門戶網站刊登了新版俄羅斯外交政策構想。相關文件稱，俄羅斯將美國的路線視作反俄政策，以及對自身安全、國際和平、人類平衡和公平發展風險的主要源頭。文件稱，俄羅斯不認為自己是西方的敵人，不與西方隔絕，對西方沒有敵意，希望西方認識到與俄羅斯對抗是徒勞的，接受多極現實。

此外，新版俄羅斯外交政策構想還指出，俄羅斯可以使用武裝力量擊退或防止對本國或盟國的武裝攻擊。