耿爽安理會談烏危機　籲核武國切實降低核戰風險

聯合國安理會周五（3月31日）審議烏克蘭危機涉核問題，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方呼籲所有核武器國家切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。

耿爽指，核武器是懸在人類頭上的達摩克利斯之劍，即擁有強大的力量非常不安全。中方在核武器問題上的立場是明確、一貫。他指從擁有核武器的第一天起，中方即堅定奉行自衞防禦的核戰略，始終恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的承諾。中方並明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國是唯一作出上述承諾的核武器國家。

耿爽表示，中方高度重視《不擴散核武器條約》在國際核裁軍與核不擴散領域的基石地位，堅定維護條約的權威性、有效性和普遍性，主張循序漸進推進核裁軍進程，主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，呼籲廢除核共享安排，主張所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場也是明確的、一貫的。不久前中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件全面闡述了中方立場主張。最近發生的一系列事態再次證明，重啟對話談判、推動政治解決宜早不宜遲。所有各方均應保持理性、克制，不加劇緊張，不激化矛盾，不拱火澆油，停止一切促使戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。