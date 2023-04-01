特朗普面臨多項偽造商業紀錄罪　包括至少1項重罪

美國傳媒周五（3月31日）引述2名知情人士報道，因向色情片女星斯蒂芬妮提供掩口費而被起訴的前總統特朗普，將面臨多項偽造商業紀錄罪名，包括至少一項重罪。

目知未知特朗普面臨的罪名，他的代表律師塔科皮納（Joseph Tacopina）周五表明會非常激進地提戰曼哈頓大陪審團起訴決定的法律效力，特朗普本人則在社交網直指預計主審案件的法官摩臣（Juan Manuel Merchan）「討厭我（特朗普）」。知情人士指，特朗普將於下周一（4月3日）前往紐約，並留宿特朗普大樓，周二到曼哈頓法院接受提訊。特勤局人員和紐約警方周五已到法院考察及討論保安計劃，法院封閉了15樓全層，該處是摩臣工作的地方，而與案件相關的律師及部分職員可以繼續逗留，記者則被趕走。

另一邊廂，國會的共和黨人已有所行動，眾議院議長麥卡錫曾揚言行用國會監督權力調查負責案件的曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg），另有多個委員會已向曼哈頓地區檢察官辦公室索取大陪審團的證詞、文件，以及與司法部的所有通訊紀錄。布拉格周五去信眾議院3個委員會，敦促議員避免煽動性的指摘，撤回資訊索取要求，讓刑事司法程序在不受非法政治干預下推進。