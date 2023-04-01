斯蒂芬妮稱見過特朗普裸體　他穿衣服時不可能更可怕

收受美國前總統特朗普掩口費的艷星斯蒂芬妮接受英媒專訪時指，在特朗普被起訴的數小時後，她已在社交網、電郵、電話收到暴力恐嚇，但她不會懼怕，因為特朗普不再是不能觸碰，直言：「我見過特朗普的裸體，他穿着衣服時不可能更可怕。」

英媒周五（31日）刊出斯蒂芬妮的訪問，她指當權的人不受法律豁免，形容特朗普被起訴是不朽和史詩般的，為此感驕傲，另一方面這將繼續分化社會，他已開始煽動暴亂，將造成死亡和破壞，事件必定帶來很多好處，同時亦有壞處。

斯蒂芬妮透露，特朗普被起訴的消息公布時，她正在午睡，然後到寓所外騎馬，諷刺和滑稽的是馬匹名為「救贖」，以她當時用特朗普支付的13萬美元（約101萬港元）掩口費的一部分買入一個馬拖車。她又指是在2006年與特朗普於內華達州一間酒店性交，對方堅稱沒有與她發生性關係，那掩口費作用是甚麼。她還說，如果她沒有簽署保密協議、特朗普無付掩口費，其實他是無做錯事，而她的色情片女星身份讓特朗普能輕易抹黑她，但這身份反而對她有好處，因為其他人不能用裸照威脅她。